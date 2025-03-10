В Казани возбуждено дело после наезда на людей на остановке

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ. Ведутся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.

По предварительной информации, водитель арендованного автомобиля, двигаясь по улице Вишневского в сторону Достоевского, попытался объехать автобус, который остановился для высадки пассажиров. В этот момент он совершил наезд на людей, выходивших из общественного транспорта.

В результате аварии несколько человек получили травмы.

Ранее мы писали о том, что Бастрыкину доложат о нападении подростков на отца и сына в казанском ЖК.