В Казани возбуждено дело после наезда на людей на остановке
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ. Ведутся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.
По предварительной информации, водитель арендованного автомобиля, двигаясь по улице Вишневского в сторону Достоевского, попытался объехать автобус, который остановился для высадки пассажиров. В этот момент он совершил наезд на людей, выходивших из общественного транспорта.
В результате аварии несколько человек получили травмы.
Ранее мы писали о том, что Бастрыкину доложат о нападении подростков на отца и сына в казанском ЖК.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец