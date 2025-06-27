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В Казани восстановят жилой комплекс «Лазурные небеса» до 2026 года

В Татарстане восстановят пострадавший от атаки ...

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Власти Татарстана разработали механизм предоставления финансов для восстановления жилого комплекса «Лазурные небеса», пострадавшего от атаки беспилотников на Казань в декабре 2024 года. Проект постановления правительства республики находится на антикоррупционной экспертизе. Согласно документу, работы по восстановлению должны завершиться не позднее 31 августа 2026 года.

В рамках этого процесса распорядителем средств станет Минстрой Татарстана, а деньги будут выделены из резервного фонда республики. Для получения средств власти Казани обязаны принять официальное решение с перечнем необходимых работ, заложить собственные средства в бюджет города и заключить соглашение с Минстроем РТ.

Кроме того, Казань должна подать заявку и документы в министерство, которые будут рассмотрены в течение 7 дней, а решение будет принято в течение 10 дней. После одобрения средства будут переведены в течение 5–10 дней. Документ также предусматривает меры контроля за расходованием средств и устанавливает сроки завершения ремонтных работ.

Ранее жители пострадавшего дома обратились к главе Татарстана Рустаму Минниханову за помощью. Один из них жаловался, что дыра в фасаде привлекает туристов, которые делают селфи, в то время как люди из пострадавших квартир до сих пор не могут вернуться в свои дома.

Минниханов уже распорядился о восстановлении фасада жилого комплекса, но для этого необходимо доставить материалы из-за рубежа. Работы, как сообщалось ранее, ведутся с учетом воздействия беспилотников, которые атаковали Казань 21 декабря 2024 года. В результате атаки повреждения получили дома в нескольких районах города, а «Лазурные небеса» пострадали сильнее всего.

Источник: business-gazeta.ru

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