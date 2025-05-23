В Казани восстанавливают здание купца Сапожникова

В столице Татарстана подходит к завершению реставрация исторического здания, построенного по проекту архитекторов В.А. Трофимова и П.Ф. Гаврилова. Объект признан памятником архитектуры республиканского значения.

Реставрационные работы начались в 2023 году и находятся под контролем Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Как сообщил председатель комитета Иван Гущин, восстановлены фасады с оригинальной цветовой палитрой, укреплена кладка, заменены оконные рамы, воссозданы исторические дверные полотна, обновлены стропильная система и кровля. Все конструкции прошли огнезащитную обработку.

Здание имеет насыщенную историю. Оно было построено для купца Михаила Сапожникова, открывшего здесь магазин. Позднее, в годы Гражданской войны, здесь размещалась редакция газеты «Знамя революции», а во время Великой Отечественной войны — госпиталь.

Сегодня в здании находятся Министерство цифрового развития Татарстана и почтовое отделение. Объект продолжает играть важную роль в архитектурной и культурной среде Казани.