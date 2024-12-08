В Казани волейболисты «Зенита» стали вторыми финалистами Кубка России

В ответном матче полуфинала Кубка России по волейболу в Казани команда «Зенит» из этого города одержала победу над «Локомотивом» из Новосибирска.

Счёт встречи составил 3:1 в пользу хозяев площадки. В первой игре «Зенит» также одержал победу, но на выезде, со счётом 3:0.

Финал турнира состоится 28 декабря. В нём встретятся команды из Казани и Москвы — «Зенит» и «Динамо», пишет rsport.ria.ru.