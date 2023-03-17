В Казани водители и погрузчики мусоровозов вышли на забастовку из-за маленьких зарплат

В Казани погрузчики и водители мусоровозов вышли бастовать из-за маленьких зарплат

В Казани водители и погрузчики мусоровозов вышли забастовку из-за маленьких зарплат. Информация об этом появилась в региональных телеграм-каналах.

Накануне "ВТатарстанеПоймут" опубликовал ролик, в котором мужчина заявляет, что "база стоит", так как сотрудники получили "маленькую зарплату".

"Будем все стоять, ждать, пока начальство не решит вопрос о повышении зарплаты. Никто работать не хочет за такие копейки", — говорит автор ролика.

Какую именно зарплату получили работники, не уточняется.

В это же день в СМИ появилось видеообращение руководства "ПЖКХ". В компании заявили, что после простоя с производственным персоналом провели "очередное рабочее собрание", на котором, в том числе, обсудили наболевшие вопросы повышения оплаты труда. Сообщается, что договоренностей удалось достичь.