В Казани водители и погрузчики мусоровозов вышли на забастовку из-за маленьких зарплат
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В Казани водители и погрузчики мусоровозов вышли забастовку из-за маленьких зарплат. Информация об этом появилась в региональных телеграм-каналах.
Накануне "ВТатарстанеПоймут" опубликовал ролик, в котором мужчина заявляет, что "база стоит", так как сотрудники получили "маленькую зарплату".
"Будем все стоять, ждать, пока начальство не решит вопрос о повышении зарплаты. Никто работать не хочет за такие копейки", — говорит автор ролика.
Какую именно зарплату получили работники, не уточняется.
В это же день в СМИ появилось видеообращение руководства "ПЖКХ". В компании заявили, что после простоя с производственным персоналом провели "очередное рабочее собрание", на котором, в том числе, обсудили наболевшие вопросы повышения оплаты труда. Сообщается, что договоренностей удалось достичь.