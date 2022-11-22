В Казани водитель устроил аварию, вылетел в кювет и подался в бега через лес

Накануне поздно вечером в Казани водитель автомобиля Skoda не справился с управлением на Оренбургском тракте и оказался в кювете, сообщает "Татарстан-24". Перед кюветом мужчина успел совершить столкновение с Chevrolet.

Очевидцы говорят, что водитель Skoda в пути вел себя странно, чрезмерно агрессивно. После столкновения с другим авто, он перескочил бордюр и оказался на встречке, где лишь чудом не случилось более серьезного ДТП.

После того, как машина и вовсе оказалась в кювете, водитель решил бежать и прятаться в лесу.