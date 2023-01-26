В Казани водитель такси устроил ДТП: пострадали четыре человека

Четверо получили травмы в результате дорожной аварии на улице Декабристов в Казани. Произошло столкновение двух иномарок, сообщает "Татарстан-24".

Очевидцы утверждают, что такси на скорости пыталось проскочить на запрещающий сигнал светофора, в то же время с улицы Тверской поворачивал Nissan, он и остановил "гонщика" собой.

В результате ДТП таксист получил перелом ноги, его госпитализировали в городскую больницу № 7. Пострадали также двое пассажиров из этого автомобиля. У водителя за рулем Nissan диагностирован ушиб легких.

