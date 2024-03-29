В Казани водитель Skoda сбил двух школьниц на пешеходном переходе
sntat.ru
В четверг, 28 марта, на перекрестке улиц Фучика и Зорге произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель Skoda Rapid сбил двух несовершеннолетних девочек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Информацию об этом распространила пресс-служба Госавтоинспекции Республики Татарстан.
За последние два года водитель, имеющий 29-летний стаж вождения, был привлечен к административной ответственности 26 раз за нарушения Правил дорожного движения в Российской Федерации, в основном за превышение скорости. На этот раз сотрудники ДПС вынесли постановление о возбуждении административного дела в связи с причинением телесных повреждений.
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