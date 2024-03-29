В Казани водитель Skoda сбил двух школьниц на пешеходном переходе

В четверг, 28 марта, на перекрестке улиц Фучика и Зорге произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель Skoda Rapid сбил двух несовершеннолетних девочек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Информацию об этом распространила пресс-служба Госавтоинспекции Республики Татарстан.





По данным источника, автомобиль двигался в направлении проспекта Победы со стороны улицы Зорге, когда водитель не смог предотвратить наезд на девочек из-за того, что выехал на перекресток, не уступив дорогу пешеходам. Водитель утверждал, что ехал на зеленый сигнал светофора, но дети по его словам вели себя неадекватно, вероятно, в результате употребления запрещенных веществ, что не было подтверждено. Пострадавшие были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу, получили медицинскую помощь и отпущены домой.За последние два года водитель, имеющий 29-летний стаж вождения, был привлечен к административной ответственности 26 раз за нарушения Правил дорожного движения в Российской Федерации, в основном за превышение скорости. На этот раз сотрудники ДПС вынесли постановление о возбуждении административного дела в связи с причинением телесных повреждений.