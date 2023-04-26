В Казани побили водителя, который сбил ребенка на самокате

В Казани водитель сбил шестилетнего мальчика на самокате на улице Губкина. Мать и двое детей стояли в нескольких метрах от пешеходной "зебры". Когда водитель приблизился к переходу, ребенок внезапно начал движение на самокате по дороге. Мальчику потребовалась медицинская помощь, он доставлен в больницу, пишет "Татарстан-24".

На место прибежал отец потерпевшего ребенка и сильно избил водителя. Сейчас степень вины каждого будет устанавливаться правоохранителями.