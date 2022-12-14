В Казани водитель сбил пенсионерку с внуком и скрылся, оставив их на дороге (видео)

В Казани водитель "Лады" на Бигичева сбил пенсионерку с внуком и скрылся с места происшествия, оставив пострадавших на дороге.

Момент попал на камеры видеонаблюдения.

62-летняя жительница Казани и ее 8-летний внук переходили дорогу по переходу, но легковушка даже не снизила скорость.

Водитель решил не тратить время на помощь пострадавшим и уехал с места ДТП, оставив бабушку и ребенка лежать на дороге.

Пенсионерка отделалась легкими ушибами, а вот малыш был госпитализирован с сотрясением мозга.

