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В Казани водитель сбил пенсионерку с внуком и скрылся, оставив их на дороге (видео)

В Казани водитель сбил пенсионерку с внуком и скрылся, оставив их на дороге (видео)

Фото: скриншот видео

В Казани водитель "Лады" на Бигичева сбил пенсионерку с внуком и скрылся с места происшествия, оставив пострадавших на дороге.
Момент попал на камеры видеонаблюдения.

62-летняя жительница Казани и ее 8-летний внук переходили дорогу по переходу, но легковушка даже не снизила скорость.
Водитель решил не тратить время на помощь пострадавшим и уехал с места ДТП, оставив бабушку и ребенка лежать на дороге.
Пенсионерка отделалась легкими ушибами, а вот малыш был госпитализирован с сотрясением мозга.

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