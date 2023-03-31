В Казани водитель насмерть сбил пенсионерку в неприметной одежде у аэропорта

Водитель в Казани насмерть сбил пенсионерку в неприметной одежде у аэропорта

Рядом с аэропортом в Казани накануне вечером погибли 72-летняя женщина-пешеход. Ее насмерть сбил водитель автомобиля Skoda, проинформировали в ГИБДД РТ.

Сообщается, что водитель наехал на женщину, которая в непримерной одежде переходила дорогу в неустановленном месте. Он ее не заметил. От полученных травм пенсионерка умерла на месте происшествия. Сейчас правоохранительные органы выясняют детали трагедии.