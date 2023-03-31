Новости Казани
· Служба новостей

В Казани водитель насмерть сбил пенсионерку в неприметной одежде у аэропорта

Водитель в Казани насмерть сбил пенсионерку в неприметной одежде у аэропорта
В Казани водитель насмерть сбил пенсионерку в неприметной одежде у аэропорта

Фото: kazan.kp.ru

Рядом с аэропортом в Казани накануне вечером погибли 72-летняя женщина-пешеход. Ее насмерть сбил водитель автомобиля Skoda, проинформировали в ГИБДД РТ.

Сообщается, что водитель наехал на женщину, которая в непримерной одежде переходила дорогу в неустановленном месте. Он ее не заметил. От полученных травм пенсионерка умерла на месте происшествия. Сейчас правоохранительные органы выясняют детали трагедии.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани принято решение закрыть детский садик в ЖК "Салават купере", в котором площадка уходит под землю

Редакция помогает

день назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

уничтожение тараканов в квартире эко стоимость

Новости России

5 часов назад

"Судный день" заказывали? Российский спецназ устроил большую бойню и отправил боевиков ВСУ "к Бандере"

Интересное

3 дня назад

Редакция рекомендует: капсульный гардероб для взрослых и детей на весну 2023 в ТЦ «Проспект»

электромагнитный замок установка в Красноярске

Новости Казани

день назад

Сезон клещей в Казани: Где свирепствуют кровососы и как обезопасить себя от укуса паразита

Новости России

день назад

"Она это сможет, однозначно!": Жириновский незадолго до смерти назвал имя вероятного будущего президента России, и это - не мужчина

Новости мира

17 часов назад

Медики обнаружили совершенно новое заболевание, которое встречается у 30% женщин, перенесших кесарево сечение

Новости России

4 часа назад

В Генштабе России 31 марта сделали заявление о планах по проведению второй мобилизации

Новости Казани

день назад

"Эти слухи распускают ВСУ": бойцы татарстанского батальона "Алга" ответили на слухи о полном разгроме батальона
Новости Казани
час назад

В Казани полицейские ранили угрожавшего им мужчину: в руках он держал что-то, похожее на пистолет

В Казани полицейские ранили угрожавшего им мужчину: в руках он держал что-то, похожее на пистолет

Новости России

10 минут назад

Первый случай в судебной практике: российского офицера обвинили в том, что он не предотвратил нападение Украины на Россию

Редакция помогает

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

Новости России

4 часа назад

Дезертир-«азовец» рассказал, как девять месяцев рыл окопы для российских солдат

Новости мира

4 часа назад

"Там ему самое место": в США рассказали, куда Зеленский готовит побег от возможной расправы на родине
В Казани хотят провести фестиваль китайского кино
Новости Казани
25 минут назад

В Казани хотят провести фестиваль китайского кино

Новости России

4 часа назад

Новая стратегия России «Суровикин 2.0»: эксперты рассказали, почему Западу нужно бояться российских генералов

Новости России

7 часов назад

Мужчина утопил четырехлетнего сынишку, а потом покончил с собой

Новости мира

12 часов назад

Минобороны Китая заявило о готовности своих военных сотрудничать с Армией России
“Лето на носу, а у нас каждый третий стесняется носить открытую обувь”: выяснили, куда обращаться с проблемными стопами в Казани
Интересное
6 дней назад

“Лето на носу, а у нас каждый третий стесняется носить открытую обувь”: выяснили, куда обращаться с проблемными стопами в Казани