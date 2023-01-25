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В Казани водитель Lada сбил на переходе мать с тремя маленькими детьми

В Казани водитель Lada сбил на переходе мать с тремя маленькими детьми

Фото: социальные сети

В Казани на улице Ломжинской накануне 28-летний водитель наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на троих несовершеннолетних детей в возрасте 2, 4, 6 лет и их мать.
Сообщается, что водитель "шестерки" снес пешеходов, один из детей был в коляске.
Всех малышей вместе с мамой доставили в больницу.

По предварительной информации, у всех детей закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Травмы получила и их мать.
По данному факту следственными органами СК РФ по Татарстану возбуждено уголовное дело.

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