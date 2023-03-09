В Казани водитель из добрых побуждений хотел подвезти компанию, но нарвался на большие неприятности

В Казани водитель иномарки хотел подвезти компанию, но нарвался на большие неприятности

В Казани водитель автомобиля KIA решил по доброй воле и из благих побуждения помочь компании добраться домой. Он предложил подвезти их, но потом сильно об этом пожалел. Как пишет "Татарстан-24", девушка и парень для начала испачкали весь салон иномарки алкоголем.

Водитель после этого собирался заехать в химчистку, это предложение не понравилось компании, тогда начались разборки, в ход пошли кулаки пассажира.

После начавшейся драки две девушки решили убежать до приезда сотрудников полиции. Оставшаяся дама в сопровождении молодого человека дошла до машины стражей порядка. Они отправились в отдел полиции.

