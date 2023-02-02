В Казани водитель BMW пострадал, вылетев на красный и снеся забор в центре города
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Накануне вечером в серьезном ДТП на Профсоюзной в Казани пострадал мужчина, водитель BMW.
По данным ОГИБДД Казани, предварительно установлено, что 19-летний молодой водитель за рулем немецкой иномарки вылетел на красный свет светофора и на перекрестке задел легковушку Hyundai. От удара его автомобиль откинуло с дороги, и он снес забор.
"В результате ДТП травмы получил водитель BMW. Обстоятельства аварии и степень вины водителя устанавливаются", – пояснили в ГИБДД Казани.