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В Казани водитель BMW пострадал, вылетев на красный и снеся забор в центре города

В Казани водитель BMW пострадал, вылетев на красный и снеся забор в центре города

Фото: открытые источники

Накануне вечером в серьезном ДТП на Профсоюзной в Казани пострадал мужчина, водитель BMW.

По данным ОГИБДД Казани, предварительно установлено, что 19-летний молодой водитель за рулем немецкой иномарки вылетел на красный свет светофора и на перекрестке задел легковушку Hyundai. От удара его автомобиль откинуло с дороги, и он снес забор.

"В результате ДТП травмы получил водитель BMW. Обстоятельства аварии и степень вины водителя устанавливаются", – пояснили в ГИБДД Казани.

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