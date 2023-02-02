В Казани водитель BMW пострадал, вылетев на красный и снеся забор в центре города

Накануне вечером в серьезном ДТП на Профсоюзной в Казани пострадал мужчина, водитель BMW.

По данным ОГИБДД Казани, предварительно установлено, что 19-летний молодой водитель за рулем немецкой иномарки вылетел на красный свет светофора и на перекрестке задел легковушку Hyundai. От удара его автомобиль откинуло с дороги, и он снес забор.