В Казани водитель автобуса гонялся с огнетушителем за пассажиром

На улице Короленко в Казани случился конфликт между пассажиром и водителем автобуса маршрута № 28А, кадры появились в телеграм-канале "В Казани поймут". Водитель гонялся за пассажиром с огнетушителем в руках.

Как и почему начинался конфликт, сказать сложно. Но водитель не выдержал и вышвырнул на дорогу рюкзак пассажира. Последний напал на шофера, после чего водитель и схватился за огнетушитель, пишет Inkazan.