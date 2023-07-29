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В Казани водитель автобуса гонялся с огнетушителем за пассажиром

В Казани водитель автобуса гонялся с огнетушителем за пассажиром
В Казани водитель автобуса гонялся с огнетушителем за пассажиром

Фото: открытые источники

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На улице Короленко в Казани случился конфликт между пассажиром и водителем автобуса маршрута № 28А, кадры появились в телеграм-канале "В Казани поймут". Водитель гонялся за пассажиром с огнетушителем в руках.

Как и почему начинался конфликт, сказать сложно. Но водитель не выдержал и вышвырнул на дорогу рюкзак пассажира. Последний напал на шофера, после чего водитель и схватился за огнетушитель, пишет Inkazan.

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