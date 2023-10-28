В Казани внучка Минтимера Шаймиева откроет пятизвездочный отель

Внучка государственного советника РТ Минтимера Шаймиева Лейла планирует с компаньонами открыть отель в центре Казани - пятизвездочный.

В нем будет всего 7 номеров, которые с комфортом расположат в двухэтажном историческом помещении - в доме "Колодкина" на Большой Красной.

Дом отреставрирован. Удалось восстановить даже исторический облик лепнины как внутри, так и на снаружи. Помимо номеров для гостей в здании будет открыт и ресторан, пишет "БО".