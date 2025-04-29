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В Казани вновь потоп на парковке ЖК «Голливуд»

В ЖК «Голливуд» в Казани снова возникла проблем...

кадр из видео телеграм-канала Злой Казанец | Жалобы Казань

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В казанском ЖК «Голливуд» снова возникла странная и неприятная ситуация — вода течет прямо на машины, припаркованные в внутреннем дворе. Об этом сообщают местные жители.

Проблема уже возникала ранее, но, как утверждают жильцы жилого комплекса, до сих пор не решена. Жители рассказывают, что поток воды из-за неисправностей в системе водоснабжения снова нарушает их комфорт, и это далеко не первый случай.

Вопрос по решению проблемы остаётся открытым, и жильцы обеспокоены возможными последствиями для своих автомобилей.

Видео и подробности потопа в телеграм-канале Злой Казанец | Жалобы Казань.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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