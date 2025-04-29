В Казани вновь потоп на парковке ЖК «Голливуд»
кадр из видео телеграм-канала Злой Казанец | Жалобы Казань
В казанском ЖК «Голливуд» снова возникла странная и неприятная ситуация — вода течет прямо на машины, припаркованные в внутреннем дворе. Об этом сообщают местные жители.
Проблема уже возникала ранее, но, как утверждают жильцы жилого комплекса, до сих пор не решена. Жители рассказывают, что поток воды из-за неисправностей в системе водоснабжения снова нарушает их комфорт, и это далеко не первый случай.
Вопрос по решению проблемы остаётся открытым, и жильцы обеспокоены возможными последствиями для своих автомобилей.
Видео и подробности потопа в телеграм-канале Злой Казанец | Жалобы Казань.
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