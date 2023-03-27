В Казани власти заявили о дефиците дорожных рабочих - на каждого приходится по 10 улиц

В Казани власти заявили о критическом дефиците дорожных рабочих

В Казани катастрофически не хватает дорожных рабочих. Сейчас на одного такого работника приходится порядка десятка городских улиц.

Такая информация прозвучала сегодня, 27 марта, на "деловом понедельнике" в исполкоме столицы Татарстана. Об этом заявил замруководителя исполкома по вопросам благоустройства города Игорь Куляжев.

По данным чиновника, сейчас в Казани работает 224 дорожных рабочих, а требуется как минимум 700 человек.