В Казани власти решили бороться с расклейщиками частных объявлений автодозвоном

Власти Казани решили бороться с расклейщиками частных объявлений с помощью автодозвона

В Казани начали расчищать столбы от наклеенных частных объявлений, их готовят к традиционной весенней покраске. А чтобы потом столбы снова не облепили разноцветными бумажками, власти предупредили - бороться с расклейщиками будут массированным автодозвоном по номерам, указанным в объявлении.

Сейчас эта работа уже стартовала в пилотном режиме, сообщает пресс-служба Комитета внешнего благоустройства.