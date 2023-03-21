В Казани власти решили бороться с расклейщиками частных объявлений автодозвоном
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В Казани начали расчищать столбы от наклеенных частных объявлений, их готовят к традиционной весенней покраске. А чтобы потом столбы снова не облепили разноцветными бумажками, власти предупредили - бороться с расклейщиками будут массированным автодозвоном по номерам, указанным в объявлении.
Сейчас эта работа уже стартовала в пилотном режиме, сообщает пресс-служба Комитета внешнего благоустройства.
"Раньше для решения проблемы стихийной расклейки объявлений пытались использовать сетку-рабицу, но, к сожалению, недобросовестным жителям она не сильно мешала. Сейчас прорабатывается дополнительное решение – ввести автодозвон по номерам, указанным в объявлениях", – сообщили в КВБ.