В Казани власти планируют снести незаконные торговые павильоны и гаражи

В Казани власти решили снести незаконные торговые павильоны и гаражи, говоритсяв постановлении исполкома, опубликованном на официальном сайте мэрии.

В документе указаны два торговых объекта - на улице Восстания и на улице Сафиуллина у дома № 5А. Их владельцы не были установлены

Своими силами собственники еще могут убрать постройки до 30 октября. Если это не будет сделано, демонтаж пройдет принудительно.

Также снесут четыре металлических гаража: на Адмиралтейской у дома № 17, на Чистопольской и дома № 7.

Их владельцев также не нашли.