В Казани власти объяснили, почему реконструкция третьего северного коллектора задерживается

До конца 2023 года обещали сдать третий северный коллектор на Амирхана-Четаева-Чистопольской в Казани. Но сроки сдвинулись, в мэрии объяснили, что случилось.

"К сожалению, работы осложнены большой глубиной залегания коллектора, наличием грунтовых вод, большим количеством смежных коммуникаций, а также необходимостью обеспечения непрерывного приема сточных вод", — говорися в сообщении мэрии столицы Татарстана в официальном телеграм-канале.