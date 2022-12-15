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В Казани власти не утвердили место под застройку нового парка "Кырлай"

В Казани власти не утвердили место под застройку нового парка "Кырлай"

Фото: открытые источники

В Казани продолжается обсуждение концепции нового парка аттракционов "Кырлай". Он должен был появиться на площадке за ТЦ "Парк Хаус" в парке Победы.

Как сообщила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина, пока концепция ожидаемого парка еще не утверждена, не принято решение, что этот парк аттракционов будет находиться именно там. По ее словам, данный объект весьма непрост.

"Мы понимаем, что аттракционы — вещь тяжелая, с большим фундаментом, с большим внедрением в среду. Задача города и республики сделать так, чтобы внедряемые в пространство элементы наносили минимальный вред тому водно-болотному комплексу, который сейчас там расположен", — отметила она.

Пока у команды Института развития городов даже нет предположений о сроках реализации проекта.

"Невозможно очень быстро ответить, каким он должен быть, как он должен жить и функционировать", — ответила Наиля Зиннатуллина.

Напомним, что по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова новый парк займет в два раза большую территорию, чем его предшественник.

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