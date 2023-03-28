В Казани власти нашли частного инвестора для строительства крематория

Нашелся частный инвестор, готовый построить в Казани крематорий за 250 миллионов рублей

Власти в Татарстане нашли частного инвестора, готового построить первый в РТ крематорий. Заняться этим готова компания из Петербурга "Ритуал".

О компании известно, что она основана в городе на Неве в 2017 году. ООО специализируется на организации похорон с кремацией и погребением.

Два года назад контроль над компанией российские предприниматели передали ООО "Традиция" из Кыргызстана.

Как бы ни было, компания готова вложить в строительство крематория в Казани 250 миллионов рублей, готовый объект, само собой, станет собственностью компании. Тогда казанский крематорий станет первым частным в РФ.

Место для крематория выделяется на территории мемориального комплекса "Курган". Также будет предусмотрено строительство колумбария - места, где хранятся урны с прахом усопших.

