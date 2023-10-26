В Казани власти изымут аварийный дом № 3 по улице Нижняя

В Казани городские власти намерены изъять аварийный дом № 3 по улице Нижняя и земельный участок под ним. решение принято из-за того, что часть жителей категорически отказались выполнять требование о сносе.

Шесть квартир в проблемном доме выкупят для муниципальных нужд, общая площадь участка составляет 772 квадратных метра.

Оценку помещений проведет Управление жилищной политики, оно же осуществит в течение 3 лет изъятие дома и земли.