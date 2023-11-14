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В Казани власти хотят реконструировать сквер филармонии

В Казани власти хотят реконструировать сквер филармонии

Фото: социальные сети

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Власти Казани хотят реконструировать сквер Татарской филармонии им. Тукая, сообщили в мэрии.
Ранее казанцы неоднократно жаловались, что общественное пространство выглядит неприглядно, плитка разбита, часть фонарей не работает.

Пока в мэрии не называют конкретных сроков начала и окончания работ, но уверяют - все будет приведено в порядок. Поможет федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" при условии их лидерства в онлайн-голосовании.

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