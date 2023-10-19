В Казани власти эвакуируют с улиц брошенные автомобили

Власти распорядились эвакуировать брошенные машины в Приволжском районе столицы Татарстна. В сборнике документации исполкома появились точные адреса и марки машин.

Так, эвакуации подлежат:

белый «ВАЗ» с торца дома 48 на Юлиуса Фучика;

белая «Газель» на Рихарда Зорге, 75;

золотистая «Дэу Нексия» на проспекте Победы, 56;

черная «Чери Амулет» во дворе дома 11 на Тихомирнова;

красная «ОКА» на Рихарда Зорге между домами 49 и 53 на зеленой зоне.

Все перечисленные авто будут эвакуированы, если в течение пяти суток со дня публикации извещения владельцы не заберут свои транспортные средства. Потом их придется забирать уже со штрафстоянки.