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В Казани власти эвакуируют с улиц брошенные автомобили

В Казани власти эвакуируют с улиц брошенные автомобили

Фото: социальные сети

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Власти распорядились эвакуировать брошенные машины в Приволжском районе столицы Татарстна. В сборнике документации исполкома появились точные адреса и марки машин.
Так, эвакуации подлежат:

  • белый «ВАЗ» с торца дома 48 на Юлиуса Фучика;
  • белая «Газель» на Рихарда Зорге, 75;
  • золотистая «Дэу Нексия» на проспекте Победы, 56;
  • черная «Чери Амулет» во дворе дома 11 на Тихомирнова;
  • красная «ОКА» на Рихарда Зорге между домами 49 и 53 на зеленой зоне.

Все перечисленные авто будут эвакуированы, если в течение пяти суток со дня публикации извещения владельцы не заберут свои транспортные средства. Потом их придется забирать уже со штрафстоянки.

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