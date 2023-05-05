В Казани в зооботсаду самка лемура стала мамой: малыш доверчив к людям

В Казанском зооботсаду самка лемура стала мамой, у нее родился малыш. Пол новорожденного пока неизвестен, ответ на этот вопрос у специалистов появится несколько позднее.

Лемур Марта теперь мама многодетная, это - третье ее потомство. Первого детеныша она родила в 2021 году, а в 2022 году появили лемурчики-двойняшки.

Нынешний кроха висит на шерсти матери и отцепляться не собирается. Сотрудники зооботсада отмечают, что он хорошо относится к людям и доверяет им.