В Казани в ЖК "Салават Купере" построят новую школу на 1500 мест

В жилом микрорайоне "Салават Купере" в Казани планируется построить новую школу на 1501 место. Проектом займутся уже скоро, тендер на проектную и рабочую документацию по строительству школы в 13-м квартале ЖК уже опубликован на портале государственных закупок.

На проектирование школы планируется выделить 10,5 миллиона рублей, заказчиком является ГКУ "Главинвестстрой РТ".

До 18 мая завершится прием заявок. Победителя тендера определят до 22 мая, а к работам он обязан будет приступить 31 мая. Завершение работ - 24 ноября 2023 года.

