В Казани в жилом доме на Декабристов газом отравились две женщины и ребенок

В Казани в жилом доме две женщины и ребенок отравились газом. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

Сообщение о происшествии в доме по улице Декабристов поступило накануне вечером. От отравления пострадали 41-летняя и 70-летняя женщины и 7-летний ребенок.

Мальчик доставлен в ДРКБ в состоянии средней степени тяжести. У женщин медици констатировали отравление легкой степени, от госпитализации обе отказались.