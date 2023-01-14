Новости Казани
· Служба новостей

В Казани в жилом доме на Декабристов газом отравились две женщины и ребенок

В Казани в жилом доме на Декабристов газом отравились две женщины и ребенок

Фото: открытые источники

В Казани в жилом доме две женщины и ребенок отравились газом. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

Сообщение о происшествии в доме по улице Декабристов поступило накануне вечером. От отравления пострадали 41-летняя и 70-летняя женщины и 7-летний ребенок.

Мальчик доставлен в ДРКБ в состоянии средней степени тяжести. У женщин медици констатировали отравление легкой степени, от госпитализации обе отказались.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Они им не нужны, они - мясо": житель Соледара рассказал, что тела убитых военных ВСУ лежат прямо во дворах и на улицах

Редакция помогает

день назад

Ночная Казань: гид по необычным барам и ресторанам города

Новости России

день назад

Лучше бы сдавались: бойцы ВСУ попытались вырваться из огневого кольца в Соледаре, ничего хорошего из этого не вышло

Новости России

20 часов назад

В Госдуме заявили, что не служившие ранее россияне старше 30 лет будут привлечены к военным сборам: "Чтобы не были пушечным мясом"

Редакция помогает

2 дня назад

Это не стоит делать в поликлиниках: казанцам показали, за какими услугами лучше обратиться в платную клинику

Профи - консультирование по курсовым дипломным

Новости России

20 часов назад

Российских военных, попавших в плен ВСУ ранеными, в половине случаев расстреливают на месте

Новости Казани

день назад

Первый магазин "для бедных" в Казани откроется у элитного ЖК на Волге

Новости мира

день назад

У поляков сдало терпение: в Люблине избили украинских беженцев и потребовали от них срочно вернуться домой, на Украину

Новости России

6 часов назад

Трупы, растяжки, мини и спасенный 4-летний мальчик: что нашли российские военные в освобожденном от нацистов Солидаре
Новости Казани
час назад

"Прокусила ладонь, плечо, ногу и зацепила ухо": в Казани лайка терзала ребенка, пока ее хозяйка молча наблюдала за этим со стороны

"Прокусила ладонь, плечо, ногу и зацепила ухо": в Казани лайка терзала ребенка, пока ее хозяйка молча наблюдала за этим со стороны

Новости России

41 минуту назад

"Выжидают момент": что сейчас происходит на фронтах СВО на Украине?

Интересное

день назад

Казанцам пообещали оплатить их кредиты, если не удастся списать долги

Новости мира

15 часов назад

"Они этого не признают": военный эксперт заявил, что США никогда не смирятся с победой ВС РФ в битве за Соледар

Новости Казани

20 часов назад

В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли задыхавшегося малыша
В Казани в жилом доме на Декабристов газом отравились две женщины и ребенок

Новости Казани

20 часов назад

У госслужащей в Казани конфисковали Infiniti QX70, приобретенный на неподтвержденные доходы

Новости России

22 часа назад

Артиллерия региональной группировки войск РФ и Беларуси войск приводится в готовность

Новости России

22 часа назад

Многодетным российским отцам отменили отсрочку от частичной мобилизации
Два района Казани на сутки останутся без воды