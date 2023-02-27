В Казани в торговых центрах ловили подростков из ЧВК "Редан": задержали 16 человек

В ТЦ Казани ловили подростков из ЧВК "Редан"

Сотрудники полиции дежурили накануне в торговых центрах "Тандем" и "Мега" в Казани. Мероприятия проводили, чтобы выявить подростков, состоящих в деструктивном молодёжном движении "ЧВК "Редан"

Как пишет "Царьград", с полудня и до закрытия полицейские дежурили в ТЦ, предотвращая возможные беспорядки. Задержали 16 подростков, подозреваемых в причастности к ЧВК, которые подражали поведению подростковой банды "Редан" из популярного аниме-сериала Hunter x Hunter.

Данные молодые люди проводили время, устраивая массовые драки и беспорядки внутри торговых центров, что создавало опасность для других посетителей и сотрудников.

По всей России прокатилась череда подобных задержаний. В Петербурге за один выходной задержали около 150 подростков.

ЧВК "Редан" — некая субкультура подростков, которые называют себя борцами с околофутбольными фанатами. Участники субкультуры вдохновились японской мангой. Отличительной чертой этой ЧВК являются длинные волосы у парней и черные футболки с пауком и цифрой 4 на спине.