В Казани в течение недели не могут отыскать пропавшего 14-летнего мальчика

В Казани уже неделю не могут отыскать пропавшего 14-летнего мальчика

В Казани около недели тому назад пропал 14-летний Рамазон Джаборов. Родственники не знают ничего о его местонахождении, на связь ребенок не выходит, сообщает татарстанское отделение поискового отряда "Лиза Алерт".

Есть предположение, что ребенок может находиться в Казани. Волонтеры просят жителей города внимательно присматриваться к подросткам на улице.

Приметы пропавшего мальчика - рост 160 см, нормального телосложения. Черные волосы и карие глаза. Мальчик, предположительно, одет в синюю ветровку или коричневую куртку, черные джинсы, на ногах — черные кроссовки. С собой подросток имел черно-бело-синий рюкзак.