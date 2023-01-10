В Казани в суде начался закрытый процесс по делу младенца, которого 23-летняя мать "подарила" незнакомцам

Сегодня, 10 января, Ново-Савиновский райсуд Казани начал рассматривать дело о младенце, которого 23- летняя мать подарила чужим людям.

Сделка была заключена в декабре 2020 года, когда малышу было всего три недели. Но уже через пару месяцев новым родителям он оказался не нужен.

Как пишет "Реальное время", заседания пока будут проходить в закрытом режиме.

23-летней жительнице Казани, которая отдала своего ребенка, грозить от 3 до 10 лет колонии.

По данным следствия, на поступок девушку толкнуло тяжелое материальное положение. Она разместила объявление в Сети, в котором искала ребенку новых родителей. Отозвалась пара из Пятигорска.

Мужчина и женщина прилетели в Казань вдвоем, а улетели уже с малышом, на которого было получено свидетельство о рождении по сфальсифицированным документам. Факта оплаты за малыша в ходе следствия подтверждено не было.

