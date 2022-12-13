В Казани в столкновении иномарок женщина сломала ребра
Фото: alarmyk24.ru
В Казани при столкновении двух иномарок пострадала женщина. Как пишет "Татарстан-24", авария случилась на пересечении Зорге и Даурской. Столкнулись легковые автомобили Ford и Renault. Предварительно, первый автомобиль совершал маневр, но не убедился предварительно в его безопасности.
Мужчина за рулем второго авто не заметил угрозы и слишклм поздно отреагировал торможением.
Удар пришелся на пассажирскую сторону. В результате столкновения пассажирку с подозрением на перелом ребер доставили в травмпункт.