Новости Казани
· Служба новостей

В Казани в столкновении иномарок женщина сломала ребра

В Казани в столкновении иномарок женщина сломала ребра

Фото: alarmyk24.ru

В Казани при столкновении двух иномарок пострадала женщина. Как пишет "Татарстан-24", авария случилась на пересечении Зорге и Даурской. Столкнулись легковые автомобили Ford и Renault. Предварительно, первый автомобиль совершал маневр, но не убедился предварительно в его безопасности.

Мужчина за рулем второго авто не заметил угрозы и слишклм поздно отреагировал торможением.

Удар пришелся на пассажирскую сторону. В результате столкновения пассажирку с подозрением на перелом ребер доставили в травмпункт.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

день назад

«Начнется с 12 декабря». Вводится новый запрет по отпускам для россиян

Полезное

день назад

Обновлен список элитного жилья Казани 2022 года

https://egeturbo.ru/rus_oge

Новости Казани

день назад

Воевал за свободу ЛНР: В Татарстане простились с погибшим в зоне СВО Ильдаром Вазыковым

Общество

21 час назад

"Погибли не от вражеской пули": в Татарстане простились с двумя мобилизованными, погибшими в ДТП по пути с грузом

Профи - мультипликация обучение

Новости России

день назад

"Встречайте, с…, Папу…": пилоты РФ в зоне СВО повторили подвиг советского летчика Гастелло

Новости мира

2 часа назад

Forbes: войска ВС Украины готовят четвёртое большое наступление зимой, названо и место

Экономика

день назад

«Не вздумайте там брать»: Росконтроль предупредил всех, кто ходит в «Пятерочку», «Магнит» и «Ашан»

Новости России

16 часов назад

Никита Михалков показал, чем именно накачивают националистов ВСУ перед безумной атакой
Происшествия
4 дня назад

Остались трое детей: на Украине погиб доброволец из Татарстана Владимир Луговин

Остались трое детей: на Украине погиб доброволец из Татарстана Владимир Луговин

Экономика

15 минут назад

Банк «Открытие»: волатильность котировок меди растет

Новости России

3 часа назад

"Кому война, а кому - почка вне очереди": в свете колоссальных потерь ВСУ под Артемовском туда прибыли "черные трансплантологи"

Новости России

3 часа назад

Рамзан Кадыров заявил, что для ВСУ наступил самый сложный и тяжелый период спецоперации

Новости России

5 часов назад

Женщина в больнице проломила череп годовалому ребенку из-за его громкого плача
"Брошенные, никому не нужные солдаты": жителей Казани возмущает работа мэра Метшина с мобилизованными

Новости России

9 часов назад

СБУ расстреляли в Бериславе 20 человек и готовят большую провокацию с их трупами

Происшествия

16 часов назад

В Татарстане начался пожар на предприятии по производству каучуков

Погода

16 часов назад

Профессор КФУ сообщил, дойдет ли до Татарстана опасный тропический ливень
Актер против таролога: редакция проверила, стоит ли казанцам доверять эзотерикам