В Казани в столкновении иномарок женщина сломала ребра

В Казани при столкновении двух иномарок пострадала женщина. Как пишет "Татарстан-24", авария случилась на пересечении Зорге и Даурской. Столкнулись легковые автомобили Ford и Renault. Предварительно, первый автомобиль совершал маневр, но не убедился предварительно в его безопасности.

Мужчина за рулем второго авто не заметил угрозы и слишклм поздно отреагировал торможением.

Удар пришелся на пассажирскую сторону. В результате столкновения пассажирку с подозрением на перелом ребер доставили в травмпункт.