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В Казани в Родительский день 25 апреля запустят дополнительные автобусы

В Казани в Родительский день запустят дополнительные автобусы до кладбищ
В Казани в Родительский день 25 апреля запустят дополнительные автобусы

Фото: открытые источники

25 апреля, в Родительский день, в Казани решено запустить дополнительые специальные автобусные маршруты до кладбищ. Об этом проинформировал комитет по транспорту столицы Татарстана.

Отмечается, что маршруты будут следующими:

  • №201с: проспект Победы — Самосыровское кладбище (10 автобусов);
  • №202с: Чеховский рынок — Самосыровское кладбище (10 автобусов);
  • №204с: Жилой массив "Дербышки" — кладбище в жилом массиве "Дербышки" (1 автобус);
  • №205с: ДК "Железнодорожников" — Юдинское кладбище (1 автобус);
  • №206с: КДК им. Ленина — кладбище в жилом массиве "Сухая Река" (4 автобуса);
  • №207с: Самосыровское кладбище — кладбище "Курган" (1 автобус);
  • №208с: улица Гаврилова — кладбище в жилом массиве "Сухая Река" (8автобусов);
  • №209с: площадь Вахитова — Татарское кладбище (1 автобус);
  • №210 Самосыровское кладбище — Мусульманское кладбище (1 автобус).

Автобусы принято решение выпустить и на ряд городских маршрутов - №№2,23,46,56,71,72,37. До Арского кладбища пойдут троллейбусные маршруты №№ 2,3,5,7.

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