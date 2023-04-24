В Казани в Родительский день запустят дополнительные автобусы до кладбищ

В Казани в Родительский день 25 апреля запустят дополнительные автобусы
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25 апреля, в Родительский день, в Казани решено запустить дополнительые специальные автобусные маршруты до кладбищ. Об этом проинформировал комитет по транспорту столицы Татарстана.
Отмечается, что маршруты будут следующими:
- №201с: проспект Победы — Самосыровское кладбище (10 автобусов);
- №202с: Чеховский рынок — Самосыровское кладбище (10 автобусов);
- №204с: Жилой массив "Дербышки" — кладбище в жилом массиве "Дербышки" (1 автобус);
- №205с: ДК "Железнодорожников" — Юдинское кладбище (1 автобус);
- №206с: КДК им. Ленина — кладбище в жилом массиве "Сухая Река" (4 автобуса);
- №207с: Самосыровское кладбище — кладбище "Курган" (1 автобус);
- №208с: улица Гаврилова — кладбище в жилом массиве "Сухая Река" (8автобусов);
- №209с: площадь Вахитова — Татарское кладбище (1 автобус);
- №210 Самосыровское кладбище — Мусульманское кладбище (1 автобус).
Автобусы принято решение выпустить и на ряд городских маршрутов - №№2,23,46,56,71,72,37. До Арского кладбища пойдут троллейбусные маршруты №№ 2,3,5,7.