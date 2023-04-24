В Казани в Родительский день запустят дополнительные автобусы до кладбищ

25 апреля, в Родительский день, в Казани решено запустить дополнительые специальные автобусные маршруты до кладбищ. Об этом проинформировал комитет по транспорту столицы Татарстана.

Отмечается, что маршруты будут следующими:

№201с: проспект Победы — Самосыровское кладбище (10 автобусов);

№202с: Чеховский рынок — Самосыровское кладбище (10 автобусов);

№204с: Жилой массив "Дербышки" — кладбище в жилом массиве "Дербышки" (1 автобус);

№205с: ДК "Железнодорожников" — Юдинское кладбище (1 автобус);

№206с: КДК им. Ленина — кладбище в жилом массиве "Сухая Река" (4 автобуса);

№207с: Самосыровское кладбище — кладбище "Курган" (1 автобус);

№208с: улица Гаврилова — кладбище в жилом массиве "Сухая Река" (8автобусов);

№209с: площадь Вахитова — Татарское кладбище (1 автобус);

№210 Самосыровское кладбище — Мусульманское кладбище (1 автобус).

Автобусы принято решение выпустить и на ряд городских маршрутов - №№2,23,46,56,71,72,37. До Арского кладбища пойдут троллейбусные маршруты №№ 2,3,5,7.

