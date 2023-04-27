В Казани в реке Казанке обнаружили тело молодого мужчины

В Казанке в Казани нашли тело утонувшего молодого мужчины. Спасателям сообщили о ЧП утром, но тело погибшего нашли только к вечеру. В МЧС поступил сигнал, что у жилого массива "Голубое Озеро" на берегу лежат вещи. Начались поиски 26-летнего казанца.

Предполагается, что в ночное время он решил искупаться, а причиной трагедии могли стать судороги, которые охватили тело в холодной воде.

Тело мужчины нашли в десяти метрах от береговой линии на глубине около 7 метров. Его передали сотрудникам полиции.

