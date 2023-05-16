В казанских поселках увеличат количество контейнерных площадок для сбора ТБО

В Казани в поселках планируется увеличить число контейнерных площадок для ТБО
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В поселках Казани сегодня оборудованы 414 площадок для сбора ТБО и мусора. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин считает, что такого количества мало, а потому он распорядился увеличить количество площадок.
После анализа ситуации с мусором в каждом жилом массиве градоначальнику представят предложения по содержанию площадок.
"... у нас есть бреши в этом плане. Прошу подготовить предложение о пересмотре числа контейнерных площадок, которые построим в этом году. Давайте возьмем на себя более напряженный график работ. Каждый глава района должен доложить, где мы реально сможем за лето построить площадки, чтобы мы смогли выделить деньги, обустроить площадки", - отметил Метшин.
В исполкоме подчеркивают, что сейчас не со всеми жителями поселков в Казани заключили договоры на содержание площадок для ТБО. Площадки еще в стадии регистрации, и проблема постепенно решается.