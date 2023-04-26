В Казани в поликлиники доставлена партия вакцины от кори

В поликлиники Казани доставлена партия вакцины от кори, проинформировало Управление здравоохранения столицы Татарстана.

Прививку от кори могут сделать все, кто корью ранее не болел, не прививался от нее или прививался, но получил только одну дозу вакцины.

На прививку ждут людей в возрасте до 35 лет. Также прививают людей старше - от 36 до 55 лет, но при условии, что они входят в группу риска.

К таковым относятся медики, преподаватели, работники торговой сферы, транспорта, социальной сферы.

