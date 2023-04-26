Новости Казани
· Служба новостей

В Казани в поликлиники привезли партию вакцины от кори

В Казани в поликлиники доставлена партия вакцины от кори
В Казани в поликлиники привезли партию вакцины от кори

Фото: открытые источники

В поликлиники Казани доставлена партия вакцины от кори, проинформировало Управление здравоохранения столицы Татарстана.
Прививку от кори могут сделать все, кто корью ранее не болел, не прививался от нее или прививался, но получил только одну дозу вакцины.

На прививку ждут людей в возрасте до 35 лет. Также прививают людей старше - от 36 до 55 лет, но при условии, что они входят в группу риска.

К таковым относятся медики, преподаватели, работники торговой сферы, транспорта, социальной сферы.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Клещи сойдут с ума: смертельный аромат для кровопийц

Редакция помогает

день назад

6 идей, которые бы даже не пришли вам в голову: что нужно попробовать сделать в Казани этой весной

уничтожение клопов с гарантией туманом

Новости России

11 часов назад

Клещей сведет с ума: смертельный аромат для кровопийц

Редакция помогает

2 дня назад

Сюда лучше идти вечером: гид по необычным локациям Казани

ремонт бетономешалки в Москве

Новости России

день назад

Берите только ее, там точно есть мясо: специалисты Роскачества назвали лучшую тушенку

Новости России

день назад

Проверьте баланс карты, там +10 000 тысяч: кому 25 апреля придет новое пособие от СФР

Новости России

день назад

Выходные отменяются. Россиян ошарашили новым решением по майским праздникам

Новости России

6 часов назад

Будет полностью запрещено снимать наличные: россиянам рассказали о неприятном правиле

Новости России

18 часов назад

«Уволиться будет нельзя»: стали известны условия контрактов для участия в зоне СВО
Новости Казани
58 минут назад

До приговора не дожил: "смотрящий по Казани" Вадим Липский "Бургомистр" умер в РКБ

До приговора не дожил: "смотрящий по Казани" Вадим Липский "Бургомистр" умер в РКБ

Новости России

час назад

В мае к выходным добавят еще два дня. Россиян обрадовали новым расписанием на праздник

Редакция помогает

день назад

Ипотека за 1 рубль в месяц и не только: малоизвестные способы покупать квартиру в Казани выгодно

Новости России

4 часа назад

Найдете в каждом магазине: российский крем оказался дешевле и лучше французского люкса

Новости России

7 часов назад

Удивительно: женщины назвали самую сексуальную часть мужчин
В Казани в поликлиники привезли партию вакцины от кори
Новости Казани
33 минуты назад

В Казани в поликлиники привезли партию вакцины от кори

Новости России

9 часов назад

«Он свою конституционную обязанность выполнил»: Песков объяснил, почему его сын служил в ЧВК, а не в Минобороны в зоне СВО

Новости России

11 часов назад

«Возьмите с собой на шашлык»: в Роскачестве назвали лучшие марки кетчупа «Шашлычный»

Новости Казани

16 часов назад

В Казани "Чашу" ждет ремонт
На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород
Интересное
5 дней назад

На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород