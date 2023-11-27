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В Казани в подъезде семья нашла тело мужчины после совместного вечера

В Казани в подъезде семья нашла тело мужчины после совместного вечера

Фото: открытые источники

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В Казани в подъезде дома на Нигматуллина члены семейства нашли мертвым главу семьи после того, как они все вместе провели вечер.
После домашнего застолья мужчина сказал, что отлучится ненадолго в магазин, но супруга и дети его так не дождались.

Тело мужчины было в подъезде. Предположительно, глава семьи покончил с собой.

"Соседи отмечают, что мужчина был примерным и вел здоровый образ жизни, не пил и не курил. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего", — сообщает тг-канал "Казань на максималках".

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