В Казани в парке "Черное озеро" стартовал книжный фестиваль

В Казани 17 июня стартовал книжный фестиваль. В парке "Черное озеро" он будет проводиться два дня. В мероприятии принимают участие более 80 издательств России.

Посетители могут купить книги по доступным ценам, поговорить с писателями и сотрудниками издательств. Всех ждут концерты, обзоры книжных новинок.

Часть мероприятий проходит также в Национальной библиотеке Татарстана и в центре современной культуры "Смена". Посетить мероприятия можно до 19 часов.

