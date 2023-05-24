В Казани в парках проведут общественные тренировки по йоге, растяжке и цигун

В парках Казани состоятся уже традиционные общественные тренировки по йоге, растяжке и цигун. Об этом проинформировала Дирекция парков и скверов столицы Татарстана. Участие в тренировках гости города и жители могут совершенно бесплатно, но предварительно нужно зарегистрироваться.

В Горкинско-Ометьевском лесу 24 мая в 7 утра и 31 мая в то же время состоятся тренировки по йоге и растяжке.

В парке "Комсомолец" 24 мая в 6 утра, 28 мая в 8 утра и 31 мая в 6 утра можно принять участие в тренировке по йоге и медитации.

На набережной Кабана 25 мая в 7 утра состоится тренировка по цигун, а 26 мая в 7 утра - тренировка по йоге.

В парке "Черное озеро" тренировка по йоге и растяжке запланирована на 27 мая с 7 часов утра.

Желающим поучаствовать рекомендуется прихватить с собой коврик для йоги и питьевую воду.

