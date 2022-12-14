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В Казани в одной из квартир на Даурской нашли труп молодого парня с пакетом на голове

В Казани в одной из квартир на Даурской нашли труп молодого парня с пакетом на голове

Фото: соцсети

23-летнего жителя Казани нашли мертвым с пакетом на голове в квартире на улице Даурской. Брат погибшего заявил, что несколько дней не мог связаться с родственником.

А потому проверить, что случилось, пришла тетка погибшего. Она первой и нашла тело племянника, сообщает "Татарстан-24".

Рядом с телом нашли баллончики с газом. По словам членов семьи, молодой человек не употреблял ранее никаких запрещенных веществ, во всяком случае, никто этого не замечал.

Криминалисты выяснят, если ли в смерти парня криминальный след.

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