Новости Казани
· Артем Акчурин

В Казани в микрорайоне М-14 будет школа

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В Казани в микрорайоне М-14, который на данный момент строится, возведут новую школу на 1224 человека.

Строительство и благоустройство территории планируют завершить в августе этого года. Сообщает мэрия столицы РТ.

1 сентября школа уже будет работать и примет первых школьников. Это позволит разгрузить другие школы.

У школы будет оборудована спортивная площадка, где установят все необходимое оборудование. Футбольное поле, хоккейную площадку, спортивные тренажеры и другое.

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