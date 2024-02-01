В Казани в микрорайоне М-14 будет школа

В Казани в микрорайоне М-14, который на данный момент строится, возведут новую школу на 1224 человека.

Строительство и благоустройство территории планируют завершить в августе этого года. Сообщает мэрия столицы РТ.

1 сентября школа уже будет работать и примет первых школьников. Это позволит разгрузить другие школы.

У школы будет оборудована спортивная площадка, где установят все необходимое оборудование. Футбольное поле, хоккейную площадку, спортивные тренажеры и другое.