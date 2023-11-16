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В Казани в мэрии рассказали о затратах на содержание городских туалетов

В Казани в мэрии рассказали о затратах на содержание городских туалетов

Фото: открытые источники

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В казанской мэрии сообщили о затратах на содержание городских туалетов в следующем году.
С 1 января планируется самые высокие затраты выделить на туалет в парке КХ "Салават Купере" на Юсупова. Если не брать в расчет стоимость электричества, то час работы помещения тут составляет 300 рублей в час.

В парке Победы час работы туалета оценили в 360 рублей. В год содержание его обходится в 1,05 миллиона рублей.
На Баумана стационарный туалет обходится в 340 рублей в час.

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