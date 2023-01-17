В Казани в массовом ДТП по принципу "домино" пострадали два человека

В Казани на проспекте Победы накануне случилось ДТП по принципу "домино". Столкнулись четыре автомобиля: "Приора", "Калина", Renault и KIA. В результате массовой аварии пострадали двое, пишет "Татарстан-24".

Водитель "Приоры" пояснил, что виноват во всем не он, а машина, которая ехала перед ним - водитель внезапно перестроился в другую полосу движения. В итоге "Приора" врезалась в "Калину", "Калина" задела Renault, а он догнал и стукнул KIA. Другие участники аварии считают, что виноват все-таки тот, кто не успел вовремя сориентироваться и затормозить.

Водителя и пассажирку "Лады Приоры" госпитализировали в медучреждение с ушибами. Из-за ДТП образовалась пробка.