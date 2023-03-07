В Казани в магазинах возникли проблемы с оплатой банковскими картами

В Казани в магазинах жалуются на проблемы с оплатой покупок банковскими картами

В казанских магазинах последние несколько часов клиентам сообщают, что при оплате банковской картой могут возникать проблемы. Стабильно, как отмечает "КР", проводятся платежи при работе с картами "Сбера":

"Иногда принимает карты банка "Тинькофф", но там уже с перебоями", - добавил один из клиентов со ссылкой на продавцов.

Причины проблем пока не уточняются. Добавим, до 10 утра оплата картой проходила без видимых проблем.