В Казани откроют велодорожку у Кремлевской дамбы в мае

В Казани у Кремлевской дамбы в мае будет официально открыла велосипедная дорожка. Точная дата открытия, отметили в Институте развития городов РТ, пока не называется.

Уже сейчас установили фонарные столбы, посадили зеленые насаждения. Среди того, что еще предстоит сделать, - положить второй слой асфальта, сделать разметку. Но уже сейчас тут ездят велосипедисты.

О строительстве велодорожки у Кремлевской дамбы в Казани впервые стало известно минувшей осенью. Работы первоначально оценивались в 317 миллионов рублей.

