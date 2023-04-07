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В Казани в мае откроют велосипедную дорожку у Кремлевской дамбы

В Казани откроют велодорожку у Кремлевской дамбы в мае
В Казани в мае откроют велосипедную дорожку у Кремлевской дамбы

Фото: открытые источники

В Казани у Кремлевской дамбы в мае будет официально открыла велосипедная дорожка. Точная дата открытия, отметили в Институте развития городов РТ, пока не называется.

Уже сейчас установили фонарные столбы, посадили зеленые насаждения. Среди того, что еще предстоит сделать, - положить второй слой асфальта, сделать разметку. Но уже сейчас тут ездят велосипедисты.

О строительстве велодорожки у Кремлевской дамбы в Казани впервые стало известно минувшей осенью. Работы первоначально оценивались в 317 миллионов рублей.

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