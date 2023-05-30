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В Казани в кровавой разборке был убит известный остеопат Расул Буранов

В кровавой разборке в Казани погиб известный остеопат Расул Буранов
В Казани в кровавой разборке был убит известный остеопат Расул Буранов

Фото: социальные сети

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В кровавой разборке в Казани погиб известный местный остеопат Расул Буранов, пишет "БО" со ссылкой на собственные источники. Именно его бездыханное тело с ножевыми ранениями накануне нашли на улице Коммунаров.

По данным республиканского Следкома, возбуждено уголовное дело об убийстве, задержали и нападавшего - им оказался 33-летний брат супруги погибшего Буранова. Он уже сознался в убийстве и пояснил, что ранил доктора на почве личной неприязни.

Остеопат был широко востребован у звезд татарской и башкирской эстрады, он принимал пациентов и в Татарстане, и в Башкирии.

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