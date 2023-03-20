Новости Казани
· Служба новостей

В Казани в конце марта не убирают новогоднюю елку: власти рассказали, почему

В Казани власти объяснили, почему не убирают елку весной
В Казани в конце марта не убирают новогоднюю елку: власти рассказали, почему

Фото: Inkazan

В Дирекции парков и скверов Казани дали ответ на вопрос, который давно уже не дает покоя горожанам и гостям города - почему в парке 100-летия строительной отрасли в конце марта продолжает красоваться новогодняя елка.

Как пишет Inkazan, в данном сквере елка в преддверии Нового года появилась впервые в этом году. Около нее зимой работал каток. Сейчас никто тут не катается, но елка продолжает жестко контрастировать с весенними проталинами.

"Для демонтажа елки необходимо установить вышку, а так как поверхность катка сейчас неустойчива, использовать вышку небезопасно. Принято решение подождать, пока растает лед, чтобы демонтировать елку", — ответили в Дирекции.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

21 час назад

«Выходные будут перенесены»: В майские праздники 2023 года внесли изменения

Редакция помогает

день назад

Это не стоит делать в поликлиниках: казанцам показали, за какими услугами лучше обратиться в платную клинику

служба морения тараканов

Новости России

23 часа назад

«Не берите – там пыль и красители»: Росконтроль назвал марки чая в пакетиках, которые не стоит брать

Редакция помогает

2 дня назад

10 занимательных локаций в Казани, где стоит побывать каждому ребенку

аренда спортплощадок в Москве

Новости мира

13 часов назад

"Очнитесь!": талибы отреагировали на выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Путина

Новости Казани

14 часов назад

"Тишина в эфире": Казань на два дня останется без телевидения и радиовещания

Новости России

день назад

В Германии заявили, что ордер на арест Путина показывает, что никто не может быть выше закона

Новости России

день назад

Тело главного режиссера конкурса "Мисс Россия" найдено в его квартире

Новости России

10 часов назад

В российской глубинке упал беспилотник, начиненный взрывчаткой
Новости Казани
9 часов назад

"Заживем!": в Казани эксперты спрогнозировали рост средней зарплаты до 83 тысяч рублей

"Заживем!": в Казани эксперты спрогнозировали рост средней зарплаты до 83 тысяч рублей

Новости Казани

час назад

В Казани в конце марта не убирают новогоднюю елку: власти рассказали, почему

Редакция помогает

день назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

Новости России

7 часов назад

"Пасхалочки": Путин оставил Западу несколько скрытых посланий

Новости Казани

7 часов назад

Никогда еще погодная аномалия так не радовала: в Татарстане в конце недели ожидается аномальное тепло
В страшном ДТП с фурой на трассе в Татарстане погибла пожилая женщина, двое ранены
Новости Казани
8 часов назад

В страшном ДТП с фурой на трассе в Татарстане погибла пожилая женщина, двое ранены

Новости Казани

9 часов назад

"Оставил на авто листовки с угрозами ОПГ": психопат в Казани учинил пожар и взрывы на Проспекте Победы

Новости Казани

9 часов назад

В Казани у парка Победы построят новый культурный центр

Новости Казани

11 часов назад

"Портал в ад открыт, добро пожаловать!": в Казани опять провалился асфальт
А какой вкус твоей весны? Экзотика и классика: казанцы поделились, как со﻿здать весеннее настроение
Интересное
4 дня назад

А какой вкус твоей весны? Экзотика и классика: казанцы поделились, как со﻿здать весеннее настроение