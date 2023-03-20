В Казани в конце марта не убирают новогоднюю елку: власти рассказали, почему
Фото: Inkazan
В Дирекции парков и скверов Казани дали ответ на вопрос, который давно уже не дает покоя горожанам и гостям города - почему в парке 100-летия строительной отрасли в конце марта продолжает красоваться новогодняя елка.
Как пишет Inkazan, в данном сквере елка в преддверии Нового года появилась впервые в этом году. Около нее зимой работал каток. Сейчас никто тут не катается, но елка продолжает жестко контрастировать с весенними проталинами.
"Для демонтажа елки необходимо установить вышку, а так как поверхность катка сейчас неустойчива, использовать вышку небезопасно. Принято решение подождать, пока растает лед, чтобы демонтировать елку", — ответили в Дирекции.