В Казани в конце марта не убирают новогоднюю елку: власти рассказали, почему

В Казани власти объяснили, почему не убирают елку весной

В Дирекции парков и скверов Казани дали ответ на вопрос, который давно уже не дает покоя горожанам и гостям города - почему в парке 100-летия строительной отрасли в конце марта продолжает красоваться новогодняя елка.

Как пишет Inkazan, в данном сквере елка в преддверии Нового года появилась впервые в этом году. Около нее зимой работал каток. Сейчас никто тут не катается, но елка продолжает жестко контрастировать с весенними проталинами.