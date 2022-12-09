В Казани в комитете по транспорту обнаружили признаки хищения бюджета: работали шоферы-призраки

Признаки расхищения бюджетных средств найдены в работе комитета по транспорту в Казани. Любопытная схема выявилась при проведении Всероссийской переписи населения, отметил замначальника Управления глав РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

Комитет заключил три муниципальных контракта с ООО "Артрус". Подрядчик обещал предоставить транспорт, сумма оценивалась в 7,3 миллиона рублей.

В качестве подтверждения выполнения услуг фирма предоставили путевые листы. Но вот незадача - водители, указанные в них, либо не работали вообще, либо работали, но меньше написанного. А подписи, по словам шоферов, за них и вовсе подделали.

Oднако, по словам Гаязова, это не говорит о том, что все путeвые листы фиктивныe. Лишь часть из них, пишет KazanFirst.

Ранее мы сообщали, что один из основателей "Финико" Эдвард Сабиров задержан в Эмиратах.