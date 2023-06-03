Энтомолог КФУ: в Казани в июне ожидается нашествие комаров

В столице Татарстана в июне ожидается нашествие комаров, заявил энтомолог КФУ, доцент Николай Шулаев, передает пресс-служба КФУ.

В мае в Казани комаров было меньше, чем годом ранее, поскольку осадков было мало. Но уже начало июня покажет существенный прирост численности кровососущих насекомых.

Насекомые будут досаждать всем, подчернул ученый, ведь они не выбирают какую-то одну группу крови. Особенно активны кровопийцы ночью, когда начинает спадать жара.

