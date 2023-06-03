Новости Казани
· Служба новостей

В Казани в июне ожидается нашествие комаров

Энтомолог КФУ: в Казани в июне ожидается нашествие комаров
В Казани в июне ожидается нашествие комаров

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

В столице Татарстана в июне ожидается нашествие комаров, заявил энтомолог КФУ, доцент Николай Шулаев, передает пресс-служба КФУ.

В мае в Казани комаров было меньше, чем годом ранее, поскольку осадков было мало. Но уже начало июня покажет существенный прирост численности кровососущих насекомых.

Насекомые будут досаждать всем, подчернул ученый, ведь они не выбирают какую-то одну группу крови. Особенно активны кровопийцы ночью, когда начинает спадать жара.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

день назад

Уже с сентября учебный год станет короче: школьники затанцевали от радости после нового заявления Госдумы

Новости Казани

день назад

Будет четыре станции: стало известно, где в Казани планируют провести первый участок второй линии метро

сертифицированные компании по борьбе с борщевиком москва

Новости Казани

день назад

Протяженность ветки составит 5,75 км: появился проект первого участка второй линии метро в Казани

Новости Казани

день назад

Перекроют на два дня: в Казани из-за фестиваля нельзя будет проехать по нескольким улицам

tilda дизайнеры в Москве

Новости Казани

день назад

Скончался на месте: в Казани в результате страшной аварии погиб человек

Новости Казани

день назад

Объединит две религии: в Казани появится "Тихий сад" с православным храмом и мечетью

Новости Казани

день назад

Прошла презентация проекта: в Казани открылась первая благоустроенная по программе "Наш двор" территория
Новости Казани
23 часа назад

Подорожало абсолютно все: в Татарстане за неделю резко выросли в цене бензин и дизельное топливо

Подорожало абсолютно все: в Татарстане за неделю резко выросли в цене бензин и дизельное топливо

Новости Казани

29 минут назад

Поезд, следовавший из Барнаула, насмерть сбил человека под Казанью

Новости Казани

34 минуты назад

Рухнувшее в Казани дерево перекрыло дорогу на Батыршина и стало причиной большой пробки

Новости Казани

17 часов назад

Необходим для назначения мер социальной поддержки: в РТ вырос норматив дохода от продаж с личного хозяйства

Новости Казани

18 часов назад

Утвердили допустимые нормы: в Татарстане для охотников ограничили количество добычи
В Казани в июне ожидается нашествие комаров
Новости Казани
34 минуты назад

В Казани в июне ожидается нашествие комаров

Новости Казани

19 часов назад

Пустят специальные автобусы: в Казани до кладбищ в Родительскую субботу будет ходить дополнительный транспорт

Новости Казани

20 часов назад

Представят новую программу: в парке Салават Купере в Казани пройдет рок-концерт

Новости Казани

22 часа назад

Гонки на лодках-дракона, йога и мастер-классы: в Казани пройдет "Китайский Сабантуй"
Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города